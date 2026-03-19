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Sociedade | 19-03-2026 07:00

PSP deteve sete pessoas por crimes rodoviários em Vila Franca de Xira

PSP deteve sete pessoas por crimes rodoviários em Vila Franca de Xira
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Sete pessoas foram apanhadas a conduzir sob o efeito de álcool e sem carta de condução.

A PSP, através da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, deteve sete pessoas por crimes rodoviários, entre 14 e 16 de Março.
Das detenções efectuadas, cinco ocorreram pelo crime de condução de veículo em estado de embriaguez e duas pelo crime de condução sem carta.
A PSP sublinha que estas operações integram a sua estratégia de prevenção e fiscalização, contribuindo para a segurança rodoviária e para a redução de comportamentos de risco nas estradas.

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