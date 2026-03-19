PSP deteve sete pessoas por crimes rodoviários em Vila Franca de Xira

A PSP, através da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, deteve sete pessoas por crimes rodoviários, entre 14 e 16 de Março.

Das detenções efectuadas, cinco ocorreram pelo crime de condução de veículo em estado de embriaguez e duas pelo crime de condução sem carta.

A PSP sublinha que estas operações integram a sua estratégia de prevenção e fiscalização, contribuindo para a segurança rodoviária e para a redução de comportamentos de risco nas estradas.