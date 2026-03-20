Águas do Ribatejo apela a fecharem torneiras uma hora no Dia Mundial da Água

A Águas do Ribatejo assinala este domingo, 22 de Março, o Dia Mundial da Água com um apelo directo a todos os consumidores: fechar a torneira durante uma hora, às 22h00, num gesto simbólico que pretende chamar a atenção para a importância da preservação deste recurso essencial. A empresa sublinha que o desafio é dirigido a todos os clientes e à população em geral, reforçando a ideia de que cada pessoa pode contribuir para um uso mais responsável da água.

A acção é proposta a nível nacional pelo Movimento H2OFF – A Hora da Água, promovido pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDDA), cumpre este ano a sua sexta edição. A Águas do Ribatejo, membro efectivo da associação, volta a aderir à iniciativa, que se tem afirmado como uma das maiores campanhas nacionais de sensibilização para o uso eficiente da água.

A empresa lembra que, apesar de se tratar de um gesto simples, o simbolismo da acção pretende alertar para a necessidade de mudança de comportamentos num contexto marcado por secas prolongadas, fenómenos climáticos extremos e pressões crescentes sobre os sistemas de abastecimento.

A Águas do Ribatejo reforça que fechar a torneira durante uma hora é um acto colectivo de responsabilidade, que pretende lembrar que a água é um bem finito e que a sua gestão depende também das escolhas diárias de cada cidadão.