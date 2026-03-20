Autarcas unem-se para levar preocupação do fecho de urgências em VFX aos deputados

Na sequência da reunião que juntou, a 19 de Março, vários autarcas da área de abrangência do Hospital Vila Franca de Xira e os da área do Hospital do Barreiro, afectados com a medida do Governo de encerramento das urgências obstétricas, foi anunciada a decisão de solicitar audiências a todos os grupos parlamentares, pedidos que devem seguir durante esta semana.

No final do encontro, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Vila Franca de Xira, o presidente do município anfitrião, Fernando Paulo Ferreira, explicou aos jornalistas que “foi feito o diagnóstico quer do território da margem sul quer da margem norte, e combinámos pedir uma reunião, em conjunto, com os grupos parlamentares na Assembleia da República, uma forma de sensibilizar os partidos para as consequências negativas que esta decisão tem para as populações”, lamentou.

Os autarcas lembram que a medida afecta mais de um milhão de pessoas nos 14 municípios: cinco da área do Hospital Vila Franca de Xira e os nove concelhos que integram a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Península de Setúbal.

Fernando Paulo Ferreira deu ainda conta da reunião com a ULS Estuário do Tejo, “que está a fazer um grande esforço no sentido de reforçar o acompanhamento às gravidas”, procurando fazer marcações e agendamentos de partos, para garantir um nível de serviço que permita a reabertura da urgência.

“Os profissionais, os médicos os enfermeiros estão com esse objectivo e nós, autarcas, estamos com eles”, sublinhou.

Frederico Rosa, Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, defendeu que “não podemos tornar medidas pontuais e de curto prazo numa política de fecho de serviços”, adiantando que o anunciado encerramento da urgência obstétrica do Hospital do Barreiro “não foi concretizado porque faltam profissionais na urgência regional, em Almada (Hospital Garcia de Orta). “Estava projectado para março, agora estará projetado para meio de abril”, adiantou o autarca da margem sul.

As urgências obstétricas de VFX fecharam a 16 de Março, sendo as grávidas encaminhadas para o Hospital Beatriz Ângelo em Loures. “Procuraremos sensibilizar para esta questão os grupos parlamentares e continuaremos a tomar outras medidas em conjunto”, acrescentou Fernando Paulo Ferreira.