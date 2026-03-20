Bebé nasce em ambulância dos Bombeiros de Coruche a caminho de Évora

Um bebé nasceu na madrugada desta sexta-feira numa ambulância dos Bombeiros Municipais de Coruche, durante o transporte da mãe para o Hospital do Espírito Santo, em Évora.

Segundo o comandante da corporação, Nuno Coroado, a O MIRANTE o alerta foi recebido às 04h13, através do INEM, para prestar assistência a uma grávida com 39 semanas, residente na localidade de Azervadinha, que apresentava contracções.

Após avaliação da situação, foi indicado o transporte para a unidade hospitalar de Évora. No entanto, já durante o percurso, junto à entrada da Auto-estrada 6 (A6), em Montemor-o-Novo, a mulher entrou em trabalho de parto.

Perante a evolução do quadro, foi solicitado o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Évora, que se deslocou ao local.

O parto acabou por ocorrer na ambulância, com a assistência dos bombeiros sapadores Leila Taxa e Rodrigo Alegria, acompanhados pelos profissionais do INEM.

O bebé, de nome Santiago, nasceu com saúde.