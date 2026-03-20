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Sociedade | 20-03-2026 07:00

Cartaxo acelera reparação de estradas em Pontével

Cartaxo acelera reparação de estradas em Pontével
Município iniciou trabalhos de alcatroamento na Rua da Capela, nos Casais dos Lagartos - foto DR
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Câmara do Cartaxo avançou esta semana com obras de reparação e conservação de estradas em Pontével, com intervenção na Rua da Capela, nos Casais dos Lagartos, numa resposta às queixas recorrentes dos munícipes e ao agravamento da degradação provocado pelas recentes intempéries.

A Câmara Municipal do Cartaxo avançou com trabalhos de conservação e requalificação da rede viária em Pontével, numa intervenção realizada nos Casais dos Lagartos, na Rua da Capela. A autarquia enquadra a obra no programa faseado de recuperação de estradas do concelho, que pretende responder ao avançado estado de degradação de muitas vias municipais. Em comunicado, o presidente da Câmara do Cartaxo admite que parte significativa da rede viária acumula “anos de degradação” por falta de intervenção adequada e garante que, desde o mandato anterior, a autarquia tem vindo a actuar de forma gradual, privilegiando as zonas com maior necessidade e maior volume de tráfego.
O autarca sublinha ainda que as recentes intempéries agravaram o estado de estradas já fragilizadas, reforçando a urgência de intervenções. Com o fim do período de chuva, a câmara prevê avançar com reparações pontuais em várias localidades do concelho, de modo a minimizar os problemas de circulação e segurança. A estratégia municipal, segundo a mesma nota, passa por alargar os trabalhos de alcatroamento e conservação a todas as freguesias ao longo do mandato, com planeamento e atenção às necessidades específicas de cada zona.
O estado das estradas tem sido, nos últimos anos, um dos temas mais recorrentes nas queixas dos munícipes e nas discussões em reunião de câmara. Entre pavimentos degradados, obras inacabadas e vias que ficaram demasiado tempo sem manutenção, a circulação em várias zonas do município continua a ser um desafio diário para quem ali vive e trabalha. Na zona sul da cidade, a degradação da rede viária é, por agora, o exemplo mais visível de um problema que se estende a várias freguesias.

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