IC13 ganha novo fôlego e reforça papel estratégico de Coruche

A concretização de uma via há muito reivindicada volta a ganhar impulso num momento em que se discute a reorganização das acessibilidades e a ligação às grandes infraestruturas nacionais.

A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou o concurso público para a elaboração do estudo prévio que permitirá concluir o Itinerário Complementar 13 (IC13), entre Alter do Chão, no distrito de Portalegre, e o Montijo, no distrito de Setúbal, num investimento com preço base de 2,3 milhões de euros e prazo de execução de 450 dias.

O anúncio do procedimento, publicado em Diário da República, prevê que as propostas sejam entregues até 04 de Maio, através da plataforma electrónica de contratação pública ANOGOV. Actualmente, apenas se encontra concluído o troço entre Portalegre e Alter do Chão.

No âmbito deste processo, o presidente da Câmara Municipal de Coruche, Nuno Azevedo, participou a 20 de Março na apresentação de estudos e projectos previstos pela resolução do Conselho de Ministros 69/2025, numa sessão realizada na sede da IP e que contou com a presença do secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, e do presidente da empresa, Miguel Cruz.

Durante o encontro, foram apresentadas propostas de desenvolvimento dos estudos e anteprojectos relativos ao IC13, considerado uma infraestrutura estratégica para Coruche e para a região, com impacto na conectividade e na competitividade do território.

Segundo a autarquia, a concretização do IC13 assume particular relevância no contexto do futuro Novo Aeroporto de Lisboa, sendo vista como uma resposta às necessidades de mobilidade e de coesão territorial.

À margem da sessão, Nuno Azevedo sublinhou ainda junto do secretário de Estado das Infraestruturas a importância da nova travessia do Vale do Sorraia, apontando-a como um complemento essencial para assegurar melhores condições de acessibilidade e desenvolvimento regional.