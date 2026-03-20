Mulher e bebé feridos em despiste em Salvaterra de Magos

Uma mulher ficou ferida com gravidade e um bebé sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um despiste na Estrada Nacional 118, junto a Vale Queimado, no concelho de Salvaterra de Magos, disse à Lusa fonte da Protecção Civil.

Segundo a mesma fonte do comando da Lezíria do Tejo, o acidente ocorreu ao início da tarde de dia 19 de Março, na via que liga Almeirim a Benavente, no distrito de Santarém. As duas vítimas foram assistidas no local pelos meios de socorro e transportadas posteriormente para o Hospital Vila Franca de Xira.

Para o local foram mobilizadas cinco viaturas e 14 operacionais dos Bombeiros de Salvaterra de Magos, além de elementos da GNR e da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira. Inicialmente foi ainda accionado o helicóptero do INEM estacionado em Évora, que acabou por ser desmobilizado após avaliação médica.

O trânsito chegou a estar cortado nos dois sentidos durante as operações de socorro.