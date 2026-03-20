Pastor de ovelhas escondeu-se dois anos em Abrantes e vai cumprir pena por abuso de menores

Andava fugido à justiça desde 2024 e escondeu-se numa herdade do concelho de Abrantes, onde trabalhava como pastor de ovelhas. Um homem de 27 anos foi agora localizado e detido pela Polícia Judiciária para cumprir uma pena de três anos e três meses de prisão por abuso sexual de menores. Segundo informou a PJ em comunicado, o homem estava em fuga à justiça desde 2024, ano em que transitou em julgado a sentença que o condenou a três anos e três meses de prisão. Durante este período, terá permanecido refugiado numa exploração agrícola, onde trabalhava como pastor de ovelhas, tentando assim escapar ao cumprimento da pena.

O detido era alvo de um mandado de detenção nacional e foi localizado pela Directoria do Norte da Polícia Judiciária. Após a captura, foi entregue aos serviços prisionais para iniciar o cumprimento da pena a que foi condenado. O caso remonta a um processo por abuso sexual de menores, crime pelo qual a justiça já o tinha condenado de forma definitiva. A detenção põe fim a quase dois anos de fuga, durante os quais o condenado conseguiu manter-se afastado das autoridades.