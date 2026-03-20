Sociedade | 20-03-2026 10:00
PSP detém jovem em Vila Franca de Xira por posse de soqueira
Arma proibida levou a detenção de jovem de 17 anos em Vila Franca de Xira.
A PSP deteve um homem de 17 anos na freguesia de Vila Franca de Xira pelo crime de detenção de arma proibida.
Quando patrulhavam as ruas, dia 13 de Março,os policias interceptaram dois
indivíduos que manifestaram comportamento suspeito e nervosismo perante a presença das autoridades. Questionados sobre a posse de objetos ilícitos, um dos suspeitos admitiu ter em sua posse uma soqueira. Considerando que se trata de uma arma proibida, o jovem foi detido e posteriormente libertado e notificado para comparecer no Tribunal de Vila Franca de Xira.
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