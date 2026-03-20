Região ainda longe da meta nacional de utilização dos cheques dentista

As Unidades Locais de Saúde do Médio Tejo (ULSMT), Estuário do Tejo (ULSET) e Lezíria do Tejo (ULST) registaram, no último ano, um total de 22.822 consultas de saúde oral, a emissão de 26.161 cheques-dentista e milhares de participantes em acções de prevenção e literacia.

Um balanço positivo nas três cidades mas mesmo assim ainda ficaram aquém da meta nacional do Governo de vir a ter uma adesão aos cheques dentista a rondar os 75%.

Os dados foram avançados a O MIRANTE pelas três entidades a propósito do Dia Mundial da Saúde Oral, assinalado a 20 de Março. Na ULS Médio Tejo foram 6.625 utentes referenciados para receber cheques-dentista, dos quais apenas pouco mais de metade - 3.384 - utilizaram o programa. A adesão foi particularmente elevada entre os jovens de 18 anos (70,1%), os idosos com complemento solidário (69,3%) e jovens de 16 anos (65,3%).

Na área preventiva, 1.965 crianças foram referenciadas para higienistas orais, com 1.569 consultas realizadas (79,8%). A intervenção das quatro higienistas, distribuídas por todos os concelhos, garantiu proximidade no acesso. Em contexto escolar, segundo a ULSMT, mais de 4.500 alunos participaram em acções de educação para a saúde oral no ano lectivo 2024/2025. Foram ainda aplicados vernizes de flúor a 1.630 crianças, realizados bochechos com fluoreto de sódio a 5.057 alunos e promovida escovagem supervisionada junto de 1.199 crianças.

