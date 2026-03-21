Sociedade | 21-03-2026 17:14
Adolescente apanhado a conduzir em Alverca sem carta
FOTO ILUSTRATIVA - FOTO DR
Rapaz foi apanhado numa operação de fiscalização da PSP.
Um jovem de 17 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Alverca, depois de ter sido apanhado a conduzir sem ter carta. O jovem recebeu ordem de paragem pelos polícias durante uma operação de fiscalização. Após a abordagem, o condutor foi questionado sobre a posse de documentos que o habilitassem a conduzir veículos a motor, tendo o mesmo admitido que não possuía qualquer carta de condução, motivo que levou à sua detenção. O jovem foi posteriormente libertado e notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte, Instância Local de Vila Franca de Xira.
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