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Sociedade | 21-03-2026 17:15

Alunos de Coruche plantam sobreiros para assinalar Dia das Florestas

Alunos de Coruche plantam sobreiros para assinalar Dia das Florestas
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Iniciativa envolveu estudantes do 6.º ano e juntou várias entidades ligadas à gestão florestal e à conservação da natureza.

O Município de Coruche assinalou, a 20 de Março, o Dia Internacional das Florestas e o Dia Mundial da Árvore com uma acção de sensibilização ambiental dirigida à comunidade escolar, que incluiu uma actividade no Observatório do Sobreiro e da Cortiça e a plantação de sobreiros na Zona Industrial do Monte da Barca (ZIMB).
A iniciativa contou com a participação de alunos do 6.º ano da Escola EB 2/3 Dr. Armando Lizardo, proporcionando-lhes contacto directo com o património natural do concelho e com o sobreiro, espécie emblemática do território e elemento central da identidade local.
Promovida no âmbito do projecto educativo do Observatório do Sobreiro e da Cortiça, a acção teve como objectivo destacar a importância das florestas e valorizar o sobreiro, sublinhando o seu papel ecológico, económico e cultural, bem como a necessidade de transmitir conhecimento às gerações mais jovens.
A actividade foi dinamizada pela Câmara Municipal de Coruche, com o apoio do Gabinete Técnico Florestal, em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que forneceu as plantas, a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, entidade promotora das acções no território, e a Associação dos Produtores Florestais, cuja equipa de sapadores florestais apoiou a plantação.
No âmbito do projecto EEC Provere “Montado de Sobro e Cortiça” e do Projecto Educativo Municipal, foram valorizadas as espécies nativas e a gestão sustentável da paisagem, promovendo práticas de conservação e protecção do território junto das novas gerações.
A componente prática, com a plantação de árvores na ZIMB, reforçou o envolvimento dos alunos na preservação do ambiente, promovendo uma ligação concreta ao território e incentivando comportamentos responsáveis e sustentáveis.

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