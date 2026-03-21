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Sociedade | 21-03-2026 17:17

Bombeiros da Castanheira celebram meio século com actividades para todos os gostos

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Programa das actividades foi apresentado na noite de sexta-feira, 20 de Março, no salão nobre da Junta de Freguesia da Castanheira do Ribatejo, que voltou a ser pequeno para todos os que quiseram assistir à sessão. Comando e direcção esperam uma festa mobilizadora da comunidade que honre a história da corporação.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Castanheira do Ribatejo celebra este ano meio século de existência e serviço à comunidade e preparou um programa de celebrações especial entre Abril e Maio. De uma pequena associação humanitária, que iniciou a sua actividade operacional com apenas uma ambulância a 4 de Julho de 1981 (apesar de ter sido fundada a 29 de Abril de 1979), a corporação cresceu e dá hoje resposta a uma união de freguesias com forte indústria e logística.
“A comissão organizadora dos 50 anos da associação quer marcar este meio século de existência com um programa especial para homenagear todos os bombeiros que fizeram parte desta casa e será um privilégio celebrar com toda a comunidade”, refere o comandante da corporação, Bartolomeu Castro. A apresentação pública do programa aconteceu na noite de sexta-feira, 20 de Março, no pequeno salão nobre da junta de freguesia de Castanheira do Ribatejo, que rapidamente encheu para assistir ao lançamento do programa comemorativo.
Nos discursos celebrou-se a defesa da vida, o papel solidário da corporação e a sua importância na vida da comunidade. “Vamos com este programa encher a vila de vida”, garantiu Mara Almeida, presidente da assembleia-geral da associação. Também o presidente da direcção, Virgílio Anágua, elogiou a celebração dos 50 anos da corporação como a melhor forma de homenagear o esforço, dedicação e coragem de todos os bombeiros que passaram pela associação. “Que este programa seja um legado e inspiração para o futuro”, afirmou.
O momento alto do programa será a sessão solene do aniversário, no Largo do Terreiro, pelas 11h00, com inauguração de veículos e equipamentos, seguido de desfile apeado, a 3 de Maio. No dia anterior, 2 de Maio, está previsto o habitual desfile motorizado pelas ruas da vila e uma missa solene.


* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE

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