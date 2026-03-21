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Sociedade | 21-03-2026 15:00

Detido em Vila Franca de Xira por posse de arma proibida

preso algemas detido
foto ilustrativa
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Homem de 19 anos deambulava na via pública com uma munição de 9 mm.

Um homem de 19 anos foi detido pela PSP, em Vila Franca de Xira, pelo crime de detenção de arma proibida.
No âmbito de um patrulhamento de visibilidade, os polícias abordaram um indivíduo que deambulava na via pública. Devido ao forte odor a produto estupefaciente, os agentes questionaram o indivíduo sobre a posse de objectos ilícitos. Após uma revista de segurança foi encontrada na sua posse uma munição de 9 mm, que foi apreendida.
O detido foi posteriormente libertado e notificado para comparecer no Tribunal de Vila Franca de Xira.
A PSP sublinha que “continuará a envidar esforços no combate a este tipo de práticas criminais, sendo estas definidas como prioritárias, dado o impacto negativo que causam no sentimento de segurança da comunidade”.
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