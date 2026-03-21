Hospital VFX sem urgências de ginecologia e obstetrícia e fecho da maternidade parece inevitável 12 comissões de utentes juntaram-se em protesto à porta do Hospital Vila Franca de Xira - foto O MIRANTE partilhe no Facebook Autarcas e populações criticam desmantelamento de serviços no Hospital Vila Franca de Xira. Ausência da administração do hospital no protesto promovido pelas 12 comissões de utentes não passou despercebida e gerou críticas. Presidente do município teme que seja a antecâmara para encerrar de vez a maternidade.

Um hospital “de joelhos”: foi desta forma que os utentes e os autarcas descreveram o que está a acontecer no Hospital Vila Franca de Xira, que viu na segunda-feira, 16 de Março, as suas urgências de ginecologia e obstetrícia encerrar de vez para serem centralizadas no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Uma decisão do Ministério da Saúde que não agradou à comunidade e mobilizou na manhã de sábado, 14 de Março, um protesto convocado pelas 12 comissões de utentes dos cinco concelhos servidos pelo hospital: Vila Franca de Xira, Azambuja, Alenquer, Arruda dos Vinhos e Benavente. Foram mobilizadas 150 pessoas à porta da unidade hospitalar, incluindo autarcas dos vários concelhos, para alertar para os impactos que a medida vai ter na comunidade.

“Estamos a assistir ao desmantelar do que era um excelente hospital. Os autarcas e a população lutaram muito para ter um hospital destes e com um serviço de referência. Agora as nossas populações vão ficar a 50 km da maternidade. É um retrocesso enorme de qualidade de vida que não podemos aceitar”, criticou a O MIRANTE João Nicolau, presidente da Câmara de Alenquer. Também Marina Tiago, vice-presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, defendeu que o encerramento das urgências vai ser lesivo para a comunidade e criticou o facto de a decisão de encerramento ter sido tomada sem que os autarcas tenham sido ouvidos previamente.

Aos olhos dos manifestantes também não passou ao lado o facto da nova administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo, que tutela o hospital, não ter estado presente no protesto ao lado dos utentes. “Já sabiam disto e ficaram caladinhos. É tudo um esquema para retirar serviços do hospital”, critica Alberto Campos, utente.

O presidente da Câmara de VFX, Fernando Paulo Ferreira, acusa o Governo de querer acabar por encerrar a maternidade do hospital depois de encerradas as urgências de obstetrícia e ginecologia, decisão que já tinha considerado absurda. “A ministra da Saúde está focada em fechar as urgências e diminuir o número de partos. Não tenho grandes dúvidas de que o objectivo da ministra é encerrar a maternidade do Hospital VFX”, critica Fernando Paulo Ferreira.

Os manifestantes aprovaram uma moção a enviar ao primeiro-ministro, ministra da Saúde e aos autarcas dos concelhos servidos pelo hospital exigindo a manutenção do funcionamento das urgências de obstetrícia e um investimento na unidade de saúde para assegurar o seu funcionamento. Exigem também a valorização dos profissionais de saúde, a contratação dos profissionais necessários para assegurar o serviço em VFX e medidas que garantam o acesso de todas as grávidas a ecografias e exames prescritos pelos médicos para defesa da saúde da mãe e da criança.