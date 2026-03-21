Município de Santarém homenageia trabalhadores aposentados

A Câmara Municipal de Santarém homenageou no sábado, 21 de Março, os trabalhadores que se aposentaram em 2025, numa cerimónia realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho e que integrou o programa das Festas de São José. Com essa iniciativa simbólica, o município pretende assinalar o percurso profissional dos colaboradores que exerceram funções com dedicação, empenho e sentido de serviço público.

Durante a cerimónia, foi destacado o trabalho profícuo desenvolvido pelos profissionais aposentados ao serviço do concelho, numa relação profissional duradoura que justificou o reconhecimento e tributo por parte do município. A homenagem ficou também marcada por uma mensagem de apreço e de incentivo para esta nova etapa de vida, com votos de que todos possam agora usufruir deste novo ciclo, explorando as competências adquiridas ao longo do seu percurso e concretizando os seus desejos e ambições pessoais.

FOTOS – CM Santarém