Parto no Hospital de Santarém com compressa esquecida no corpo e sinais de más-práticas clínicas

Neydjane Pinto, de 25 anos, teve uma compressa vaginal dentro do corpo durante quatro dias, depois de ter realizado um parto no Hospital Distrital de Santarém (HDS), a 6 de Março. Foi em casa, no Cartaxo, que depois de um quadro de dores e febre, ao fazer força para urinar, viu sair parte da compressa com odor fétido. Transportada de urgência para o hospital, onde lhe foi removida a compressa, apresentou queixa daquela unidade, a 10 de Março.

O conselho de administração (CA) da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria do Tejo confirma a O MIRANTE ter tomado conhecimento reclamação apresentada por uma utente relativamente aos cuidados prestados durante o parto. Situação que a ULS lamenta, manifestando “compromisso em apurar, com rigor e transparência, todos os factos associados ao caso”.

“A reclamação foi registada no dia 10 de Março ao final da tarde e, na sequência da informação recebida, foi determinado o início de um processo interno de averiguação, com o objectivo de analisar as circunstâncias em que decorreram os cuidados prestados e esclarecer plenamente o sucedido”, sublinha a ULS. A reclamação será, por obrigação legal, remetida à Entidade Reguladora da Saúde.

O parto foi descrito pela jovem ao Correio da Manhã como “atribulado” e “praticamente todo feito por uma médica estagiária, com as indicações de um médico”, que a determinada altura a deixaram sozinha com a recém-nascida e o pai desta, e com a sutura no períneo por terminar. Só algum tempo depois apareceu uma enfermeira para terminar o trabalho. Depois teve febre, muitas dores que não lhe permitiam sentar ou amamentar a sua bebé de forma confortável. Tinha, contou, de o fazer em pé.

A cidadã brasileira, que está em Portugal há três anos e actualmente a residir no Cartaxo, garantiu ao mesmo jornal que não foi realizado qualquer exame, apenas lhe foi prescrito Paracetamol para as dores. Recebeu alta dois dias após o parto e, já em casa, as dores agravaram-se, tal como a febre. Disse que sentia muita dificuldade para urinar e que por ter parado de beber água acabou por deixar de ter leite para amamentar a filha, o que a afectou psicologicamente. Só na terça-feira, 10 de Março, pelas 14h00, percebeu o motivo para o seu estado de saúde quando, ao fazer força para urinar, saiu parte da compressa. A jovem acabou por ser transportada de ambulância para o hospital com sinais de infecção.