Ruas cortadas e forte operação policial no jogo entre Alverca e Sporting este domingo

A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai implementar vários condicionamentos de trânsito na cidade de Alverca do Ribatejo no próximo dia 22 de Março, devido ao jogo entre o F.C. Alverca e o Sporting C.P., a contar para a 27.ª jornada da Liga Betclic. Entre as principais vias afectadas por cortes de trânsito estão a Rua César Augusto Gonçalves Ferreira e a Rua da Azinheira, ambas junto ao Complexo Desportivo do FC Alverca, onde se realiza a partida. As autoridades admitem ainda cortes adicionais e momentâneos na Avenida 5 de Outubro, Rua José Raimundo Nogueira e Avenida Capitão Meleças, sobretudo durante a deslocação organizada de adeptos.

A PSP prevê também condicionamentos de circulação junto ao Núcleo Sporting de Alverca, localizado na Estrada da Arruda, ponto onde muitos adeptos visitantes deverão concentrar-se antes do jogo. O encontro, com início marcado para as 18h00, deverá atrair vários milhares de adeptos à cidade, estando prevista lotação esgotada no estádio. As portas abrem às 16h00, mas as autoridades recomendam a chegada antecipada para evitar constrangimentos. A partir das 17h00, os adeptos do Sporting deverão ser encaminhados em “caixa de segurança” até ao estádio, num percurso controlado pelas forças policiais, o que implicará interrupções temporárias no trânsito ao longo do trajeto. A operação de segurança será ainda mais exigente devido à realização, no mesmo dia, da Procissão do Senhor dos Passos, organizada pela Paróquia de São Pedro. O evento religioso terá início pelas 15h00 e irá percorrer várias artérias da cidade, incluindo a Avenida Capitão João de Almeida Meleças, uma das principais vias de acesso ao recinto desportivo.

A PSP aconselha os adeptos a estacionarem fora das zonas mais próximas do estádio, privilegiando parques de maior dimensão, mesmo que mais distantes, e a deslocarem-se a pé até ao recinto.

As autoridades apelam ainda ao cumprimento das regras de circulação pedonal, à verificação prévia da porta de acesso indicada no bilhete e ao respeito pelas indicações policiais durante toda a operação. Em caso de necessidade, os cidadãos podem contactar a PSP através do 112 ou do número do Comando Metropolitano de Lisboa. A polícia sublinha que o objectivo da operação é garantir a segurança de todos os intervenientes e minimizar os impactos na circulação numa cidade que deverá registar um aumento significativo de população durante o evento.