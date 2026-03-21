Santarém relança ambição de criar a Universidade do Ribatejo

No feriado municipal de Santarém, durante a cerimónia de homenagem a personalidades e instituições, o presidente da Câmara de Santarém anunciou que está em marcha o processo com vista à criação da Universidade do Ribatejo. Uma ambição que atravessou gerações, um sonho do historiador Veríssimo Serrão que faz parte do legado que o reputado historiador deixou à sua cidade.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), revelou que, em articulação com o presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão, estão a trabalhar com o Ministério da Educação tendo como meta a criação da Universidade Politécnica do Ribatejo. O anúncio foi feito durante a cerimónia de entrega de condecorações municipais a diversas personalidades e instituições, ao final da tarde de dia 19 de Março, feriado em Santarém. O autarca sublinhou que a caminhada que agora começa foi inspirada no sonho de Joaquim Veríssimo Serrão, que foi homenageado a título póstumo nessa sessão.

João Leite vincou que se trata de uma ambição dos onze municípios da Lezíria do Tejo, a cuja comunidade intermunicipal preside também. “Este não é apenas um anúncio, é um compromisso com o futuro”, afirmou o autarca, lembrando que a nova NUT II (nomenclatura de unidade territorial para fins estatísticos) do Oeste e Vale do Tejo é a única do país que não tem uma universidade, pelo que considera essa pretensão “também uma afirmação de justiça territorial e de coesão nacional”.

O presidente da Câmara de Santarém revelou que foi entregue nessa mesma semana, junto da CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional) de Lisboa e Vale do Tejo, a proposta com o devido enquadramento para que a mesma seja incluída no PTRR - Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, que está em preparação. “É um anúncio que rompe um silêncio longo demais. Mas mais do que uma novidade é a afirmação de uma ambição necessária. Trata-se de um projecto estruturante para Santarém e para toda a região que reforçará a nossa capacidade de atrair talento, de fixar jovens, dinamizar a economia e afirmar o Ribatejo no panorama nacional no ensino superior. Este não é apenas um anúncio, é um compromisso com o futuro, com o conhecimento e com uma terra que sempre soube estar à altura da sua História. Dar uma universidade a Santarém é dar uma universidade à região. Este caminho começa agora, inspirado na visão de Joaquim Veríssimo Serrão, que hoje homenageamos”, enfatizou.

João Leite definiu Joaquim Veríssimo Serrão como “um guardião da memória, explorador incansável dos arquivos, homem que compreendeu que uma comunidade sem conhecimento, sem História, é uma comunidade vulnerável”. Mas também um homem que não se limitou a estudar o passado e que desafiou o futuro. “Não estaremos ainda em dívida para com essa visão? Não será tempo de concretizar desígnios adiados, de afirmar Santarém como um verdadeiro pólo de conhecimento? De assumir com coragem a ambição de uma Universidade do Ribatejo como o professor Veríssimo Serrão o fazia?”, questionou.

No seu discurso, João Leite enalteceu os homenageados pelos seus exemplos de vida e pelas suas realizações, colocando à cabeça nomes como os do Capitão de Abril Salgueiro Maia, o engenheiro Álvaro Pinto Correia, a professora Mariana Viegas ou o historiador Veríssimo Serrão, todos homenageados a título póstumo, mas também mencionando todos os restantes distinguidos.