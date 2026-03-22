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Sociedade | 22-03-2026 12:00

Centro de Referência de Cancro do Reto distinguido com certificação de qualidade

cancro da mama
foto ilustrativa
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Centro de Referência de Cancro do Reto da ULS Lezíria foi distinguido com a certificação de qualidade “Nível Bom”, atribuída pela Direcção-Geral da Saúde.

O Centro de Referência na área de Oncologia de Adultos – Cancro do Reto da Unidade Local de Saúde da Lezíria conquistou a certificação de qualidade “Nível Bom”, atribuída pelo Comité de Certificação da Direcção-Geral da Saúde, num reconhecimento que reforça o estatuto de uma unidade especializada que acompanha doentes da região com cuidados diferenciados.
A distinção foi obtida de acordo com o modelo da Agência de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), adoptado pelo Ministério da Saúde, e resulta da avaliação de um conjunto de critérios exigentes ligados à actividade assistencial e à organização interna da unidade. Entre os parâmetros analisados estiveram a prática clínica, a segurança do doente, a gestão por processos e a melhoria contínua dos cuidados prestados. Para a ULS Lezíria, esta certificação representa mais um passo na consolidação de uma resposta especializada na área da oncologia, num contexto em que a exigência sobre os serviços de saúde é cada vez maior. O modelo ACSA procura precisamente reforçar a qualidade, a segurança e a eficiência das unidades de saúde, incentivando a adopção de boas práticas e a monitorização permanente dos resultados.
A coordenadora do Centro de Referência, Olena Teslyak, considera que esta certificação traduz o reconhecimento da qualidade do trabalho desenvolvido, mas também o esforço colectivo de todos os profissionais envolvidos. A responsável sublinha que o contributo de cada elemento da equipa foi determinante para alcançar este resultado.
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