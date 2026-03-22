uma parceria com o Jornal Expresso
22/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 22-03-2026 15:00

Depósitos ilegais persistem na Estrada dos Caniços apesar de nova intervenção de limpeza

Depósitos ilegais persistem na Estrada dos Caniços apesar de nova intervenção de limpeza
Foto CMVFX
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Este é há muito um local problemático e ninguém consegue pôr cobro aos depósitos de lixo ilegal na Estrada dos Caniços, onde uma nova intervenção de limpeza do município de Vila Franca de Xira voltou a expor a persistência de um problema ambiental que se arrasta há anos.

O espaço devoluto junto ao viaduto dos caniços, na chamada Estrada dos Caniços que une a União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria a Vialonga, continua a ser um local problemático no que diz respeito à deposição ilegal de lixos, resíduos e monos.
Para tentar repor alguma dignidade no local, o município de Vila Franca de Xira voltou recentemente a realizar mais uma operação de limpeza junto ao viaduto. A intervenção teve lugar numa zona já sinalizada pelas autoridades como ponto recorrente de deposição clandestina de resíduos. Ao longo do tempo, o espaço tem sido utilizado de forma sistemática para o abandono de lixo, acumulando quantidades significativas de materiais.
Segundo a informação disponibilizada pelo município, a situação representava um sério risco ambiental, sobretudo devido à proximidade de uma linha de água. A possibilidade de contaminação do solo e o arrastamento de resíduos para o meio hídrico aumentavam a preocupação quanto aos impactos ecológicos na área envolvente.
A acção permitiu a remoção dos resíduos existentes, o seu encaminhamento para destino adequado e o restabelecimento das condições de salubridade no local. Para tentar evitar que o problema continue, foi implementada uma delimitação física do espaço, com restrição do acesso a viaturas. Apesar da intervenção, o problema dos depósitos ilegais mantém-se como uma realidade persistente naquela zona, levantando dúvidas sobre a eficácia das medidas dissuasoras até agora aplicadas.
As autoridades recordam que o abandono ilegal de resíduos constitui uma infracção com impacto directo na qualidade ambiental e na saúde pública, apelando à responsabilidade individual e colectiva na preservação do território.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Vale Tejo
    18-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região