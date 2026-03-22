Depósitos ilegais persistem na Estrada dos Caniços apesar de nova intervenção de limpeza

Este é há muito um local problemático e ninguém consegue pôr cobro aos depósitos de lixo ilegal na Estrada dos Caniços, onde uma nova intervenção de limpeza do município de Vila Franca de Xira voltou a expor a persistência de um problema ambiental que se arrasta há anos.

O espaço devoluto junto ao viaduto dos caniços, na chamada Estrada dos Caniços que une a União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria a Vialonga, continua a ser um local problemático no que diz respeito à deposição ilegal de lixos, resíduos e monos.

Para tentar repor alguma dignidade no local, o município de Vila Franca de Xira voltou recentemente a realizar mais uma operação de limpeza junto ao viaduto. A intervenção teve lugar numa zona já sinalizada pelas autoridades como ponto recorrente de deposição clandestina de resíduos. Ao longo do tempo, o espaço tem sido utilizado de forma sistemática para o abandono de lixo, acumulando quantidades significativas de materiais.

Segundo a informação disponibilizada pelo município, a situação representava um sério risco ambiental, sobretudo devido à proximidade de uma linha de água. A possibilidade de contaminação do solo e o arrastamento de resíduos para o meio hídrico aumentavam a preocupação quanto aos impactos ecológicos na área envolvente.

A acção permitiu a remoção dos resíduos existentes, o seu encaminhamento para destino adequado e o restabelecimento das condições de salubridade no local. Para tentar evitar que o problema continue, foi implementada uma delimitação física do espaço, com restrição do acesso a viaturas. Apesar da intervenção, o problema dos depósitos ilegais mantém-se como uma realidade persistente naquela zona, levantando dúvidas sobre a eficácia das medidas dissuasoras até agora aplicadas.

As autoridades recordam que o abandono ilegal de resíduos constitui uma infracção com impacto directo na qualidade ambiental e na saúde pública, apelando à responsabilidade individual e colectiva na preservação do território.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE