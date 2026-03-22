Eliminado foco de marginalidade e insegurança no centro de Santarém

Um foco de insalubridade, marginalidade e má vizinhança no Cerco de São Lázaro, no centro de Santarém, foi erradicado na manhã de sexta-feira, 13 de Março, com a demolição de uma casa degradada apontada como abrigo de pessoas com problemas de toxicodependência. A demolição de um dos prédios mais problemáticos da zona resulta de um projecto, já em curso, de requalificação do Cerco de São Lázaro, no coração da cidade. Segundo informação partilhada pelos promotores, o plano contempla, além do edifício já em construção, mais cinco novos edifícios habitacionais e a valorização do espaço envolvente. Está prevista a criação de zonas verdes e elementos que recordem a história do Cerco de São Lázaro e convidem à fruição do local.

Com estas intervenções, os promotores pretendem dar uma nova vida à zona, transformando-a num espaço mais moderno, funcional e agradável, tanto para quem ali venha a residir como para toda a comunidade que vive e circula no centro da cidade. A demolição agora realizada constitui mais um passo nesse sentido, abrindo caminho para a continuação das obras que irão redefinir o futuro do Cerco de São Lázaro.



Queixas são ouvidas há anos

A degradação urbana e social do Cerco de São Lázaro já foi assunto nas páginas de O MIRANTE. Estacionamento desordenado e desregulado, casas degradadas e ao abandono, lixo, tráfico e consumo de estupefacientes eram queixas frequentes, relatávamos em Maio de 2024. A eleita da CDU na Assembleia Municipal de Santarém, Rita Correia, dava voz a queixas apresentadas por cidadãos e lamentava o “estado de abandono e desleixo” em que se encontrava a zona, localizada entre a Rua Vasco da Gama e a Rua Pedro de Santarém.

Rita Correia recordava que em Maio de 2020 a Câmara de Santarém procedera à demolição de armazéns devolutos no Cerco de São Lázaro. Uma operação, segundo a autarquia, que teve como objectivo dar segurança ao local, ficando o espaço existente devoluto e limpo para eventuais requalificações futuras. Foram ainda efectuados trabalhos de limpeza, desmatação e decapagem da área de coberto vegetal, incluindo a remoção de detritos.

Entretanto, começou a construção de um novo edifício, e outros estão a caminho, para dar nova vida à zona que, inclusivamente, já foi objecto de um plano de pormenor do município, há mais de duas décadas.