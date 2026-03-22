Fogo bacteriano ameaça pereiras e macieiras do Oeste

OesteCIM alerta para agravamento do risco de infecção nos pomares da região. Fogo bacteriano ameaça sobretudo pereiras e macieiras.

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM), em colaboração com a Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha (ANP) e os 12 municípios da região, entre os quais Alenquer e Arruda dos Vinhos, alerta os produtores do Oeste para o aumento do risco de infecção por fogo bacteriano durante o período de floração, uma fase crítica para a sanidade dos pomares.

Esta doença bacteriana afecta sobretudo pereiras e macieiras, culturas de grande relevância económica no Oeste. A infecção pode provocar danos significativos, incluindo a seca de ramos, a perda de produção e, nos casos mais graves, a morte das árvores.

Atendendo às condições particularmente favoráveis nesta fase, a disseminação da bactéria pode ocorrer rapidamente, sendo fundamental reforçar as medidas de prevenção e controlo no terreno.

Entre as principais recomendações técnicas estão a remoção e destruição de ramos afectados; o arranque de árvores contaminadas antes do abrolhamento; a adopção de boas práticas agrícolas que reduzam o risco de contaminação.

“A protecção dos pomares é essencial para salvaguardar a produção agrícola da região e assegurar a sustentabilidade de um dos sectores estratégicos do Oeste”, sublinha a OesteCIM.