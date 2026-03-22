Sociedade | 22-03-2026 12:00
Fogo bacteriano ameaça pereiras e macieiras do Oeste
foto ilustrativa
OesteCIM alerta para agravamento do risco de infecção nos pomares da região. Fogo bacteriano ameaça sobretudo pereiras e macieiras.
A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM), em colaboração com a Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha (ANP) e os 12 municípios da região, entre os quais Alenquer e Arruda dos Vinhos, alerta os produtores do Oeste para o aumento do risco de infecção por fogo bacteriano durante o período de floração, uma fase crítica para a sanidade dos pomares.
Esta doença bacteriana afecta sobretudo pereiras e macieiras, culturas de grande relevância económica no Oeste. A infecção pode provocar danos significativos, incluindo a seca de ramos, a perda de produção e, nos casos mais graves, a morte das árvores.
Atendendo às condições particularmente favoráveis nesta fase, a disseminação da bactéria pode ocorrer rapidamente, sendo fundamental reforçar as medidas de prevenção e controlo no terreno.
Entre as principais recomendações técnicas estão a remoção e destruição de ramos afectados; o arranque de árvores contaminadas antes do abrolhamento; a adopção de boas práticas agrícolas que reduzam o risco de contaminação.
“A protecção dos pomares é essencial para salvaguardar a produção agrícola da região e assegurar a sustentabilidade de um dos sectores estratégicos do Oeste”, sublinha a OesteCIM.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1762
18-03-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1762
18-03-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1762
18-03-2026
Capa Vale Tejo
18-03-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região