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Sociedade | 22-03-2026 17:34

Luís Miguel Ribeiro é o novo presidente dos Bombeiros de Rio Maior

Luís Miguel Ribeiro é o novo presidente dos Bombeiros de Rio Maior
FOTO – Facebook BV Rio Maior
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Durante a cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Rio Maior foi também apresentada a Liga do Amigos dos Bombeiros – “Bombeiro sem Farda”.

Os novos órgãos sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Rio Maior para o triénio 2026 – 2028 tomaram posse no sábado, 21 de Março, nas instalações da corporação. Luís Miguel Ribeiro foi eleito presidente da direcção à frente de uma lista única, sucedendo a António Quevedo na liderança da centenária instituição. Tem como vice-presidentes Luís Vicente e Leandro Jorge. Zulmira Coelho foi eleita secretária, Sara Nogueira é a nova tesoureira e Paulo Costa e Vasco Batista são vogais.

A mesa da assembleia geral continua liderada por Isaura Morais, contando com Silvino Vieira como vice-presidente e Francisco Colaço como secretário. O conselho fiscal é composto por José Anes (presidente), Rui Santos (vice-presidente) e David Carmo (secretário relator). Durante a cerimónia de tomada de posse, foi ainda apresentada a Liga do Amigos dos Bombeiros – “Bombeiro sem Farda”, tendo o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, preenchido a primeira ficha de inscrição. No acto estiveram ainda os vereadores Lopes Candoso e Miguel Paulo e vários presidentes de juntas de freguesia do concelho.

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