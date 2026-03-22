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Sociedade | 22-03-2026 15:00

Mithós celebra 14.º aniversário com caminhada solidária em VFX

Mithós celebra 14.º aniversário com caminhada solidária em VFX
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Iniciativa está agendada para 12 de Abril e tem um custo de 10 euros, que inclui um kit.

A associação Mithós promove, no próximo dia 12 de Abril, a sua VIII Caminhada Solidária, iniciativa que assinala também o 14.º aniversário da associação, em Vila Franca de Xira.
A concentração está marcada para as 9h15, junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, com partida prevista para as 10h00. O percurso terá início na Rua António Lúcio Batista, seguindo pela EN10 e Rua Alves Redol até ao Parque Urbano da cidade.
A chegada ao Pavilhão do Cevadeiro está prevista para as 10h30, onde decorrerá uma aula de actividade física. Pelas 11h15 os participantes iniciam o regresso, passando pela EN10, Rua 1.º de Dezembro, Rua Serpa Pinto e Rua Joaquim Monteiro, com término novamente no quartel dos bombeiros.
No final da caminhada está prevista a celebração do aniversário da associação, com o tradicional cantar dos parabéns e partilha do bolo.
De acordo com a Mithós , o trajecto foi pensado tendo em conta as condicionantes de mobilidade dos participantes, de forma a permitir uma participação inclusiva.
A inscrição tem o custo de 10 euros e inclui um kit composto por t-shirt, mochila, água, barra energética ou peça de fruta e um íman.
A Mithós tem como missão valorizar e integrar pessoas com deficiência, promovendo a sua participação plena na sociedade e combatendo todas as formas de discriminação.

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