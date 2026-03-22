Novo parque infantil devolve alegria às crianças de Vila Chã de Ourique

O parque infantil de Vila Chã de Ourique, situado junto ao Recinto de Festas, na Rua Mariano de Carvalho, foi inaugurado na terça-feira, 17 de Março, numa cerimónia marcada pela presença de crianças do 1.º ciclo da freguesia, que deram vida ao novo espaço. A inauguração contou com a presença do presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, do vice-presidente Pedro Reis, das vereadoras Maria de Fátima Vinagre e Maria João de Oliveira, do presidente do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, Jorge Tavares, e da presidente da Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique, Teresa Nogueira Antunes. Participaram também professores, auxiliares, encarregados de educação e outros elementos da comunidade educativa.

Na cerimónia, Teresa Nogueira Antunes sublinhou a importância da reabilitação daquele equipamento, destacando o parque como um espaço de lazer para crianças e famílias, e agradeceu ao município pela intervenção realizada. A reconversão integral do parque representou um investimento municipal na ordem dos 30 mil euros. João Heitor dirigiu-se às crianças presentes para sublinhar que o espaço foi pensado para elas. “Este parque é para vocês brincarem. Foi feito para vocês poderem brincar em segurança”, afirmou, apelando também à preservação do equipamento. O autarca enquadrou ainda esta obra numa estratégia mais ampla de recuperação dos parques infantis do concelho. “Temos vindo a fazer este trabalho de recuperar os parques infantis em todo o concelho”, disse, manifestando o desejo de que o espaço possa servir a comunidade durante muitos anos.