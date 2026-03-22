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Sociedade | 22-03-2026 07:00

Salvaterra de Magos apaga luzes por uma hora para assinalar Hora do Planeta

Salvaterra de Magos apaga luzes por uma hora para assinalar Hora do Planeta
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Iniciativa global decorre a 28 de Março e pretende sensibilizar para as alterações climáticas através de um gesto simbólico de milhões de pessoas em todo o mundo.

O Município de Salvaterra de Magos vai associar-se à 20.ª edição da Hora do Planeta, promovida pela organização global de conservação da natureza World Wide Fund for Nature (WWF), em conjunto com a Associação Natureza Portugal (ANP/WWF).
A iniciativa está marcada para o dia 28 de Março, entre as 20h30 e as 21h30, período durante o qual o município irá desligar a iluminação exterior de vários edifícios públicos do concelho.
Entre os espaços abrangidos estão os Paços do Concelho, a Falcoaria Real, o edifício do Espaço Jackson, na Glória do Ribatejo, o edifício do Cais da Vala, em Salvaterra de Magos, e o Mercado de Cultura de Marinhais.
A Hora do Planeta assinala duas décadas de mobilização global, reunindo milhões de pessoas que, através de um gesto simbólico, manifestam o seu compromisso com o ambiente. A iniciativa teve origem em Sydney, na Austrália, quando 2,2 milhões de pessoas e mais de duas mil empresas apagaram as luzes durante 60 minutos como forma de alerta para as alterações climáticas.
O município convida ainda a população a associar-se ao movimento, reforçando o apelo à participação nesta acção simbólica.

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