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Sociedade | 23-03-2026 20:21

Agente da PSP à civil caça ladrão de telemóvel em Vila Franca de Xira

Agente da PSP à civil caça ladrão de telemóvel em Vila Franca de Xira
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O lesado relatou que o telemóvel lhe tinha sido subtraído momentos antes através de roubo por esticão, com recurso a violência.

Um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) que se encontrava à civil, presenciou uma altercação entre dois indivíduos em Vila Franca de Xira e acabou por deter um homem, de 56 anos, que momentos antes roubara um telemóvel. O caso aconteceu a 19 de Março, Dia do Pai, no centro da cidade. O agente presenciou uma altercação entre dois indivíduos, na qual um deles acusava o outro de lhe ter roubado o telemóvel. Já no exterior do estabelecimento onde se encontravam, a vítima tentou imobilizar o suspeito, o que deu origem a agressões mútuas entre ambos.
Perante a situação, o agente da PSP interveio de imediato, identificou-se como polícia e conseguiu imobilizar o suspeito. Nesse momento, o suspeito retirou o telemóvel do bolso e entregou-o à vítima. Após a situação estar controlada, o lesado relatou que o telemóvel lhe tinha sido subtraído momentos antes através de roubo por esticão, com recurso a violência.
Face às evidências e à prova recolhida no local, o suspeito foi detido pelo crime de roubo. Foi posteriormente conduzido às salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa, onde aguardou a apresentação a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação adequadas à gravidade dos crimes praticados.

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