uma parceria com o Jornal Expresso
23/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 23-03-2026 07:00

Autarca de Torres Novas com falso perfil no Facebook denuncia crime de usurpação

Autarca de Torres Novas com falso perfil no Facebook denuncia crime de usurpação
José Trincão Marques - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques, alerta que está a circular um perfil falso em seu nome que utiliza abusivamente o seu nome, cargo e imagem.

O presidente da Câmara de Torres Novas alertou na sua página oficial na rede social Facebook, que voltou a circular um perfil falso criado a fazer-se passar pela sua pessoa. O perfil, que já tinha circulado no passado, voltou a ficar activo a 25 de Fevereiro e conta com várias fotografias do autarca em contexto de iniciativas municipais e eventos culturais nos quais participou, e com uma lista de 62 amigos.
O autarca socialista e advogado de profissão alerta que se trata de um crime de usurpação de identidade e pede à comunidade desta rede que o denuncie. “Nada tenho a ver com o referido perfil falso que utiliza fotografias minhas, o meu nome e até o meu cargo político”, escreveu na sua página oficial e verdadeira.
A criação deste perfil falso não é caso único no país no que respeita a autarcas em funções, havendo inclusive casos onde essas páginas foram utilizadas em tentativas de burlas através do envio de mensagens privadas. A usurpação ou uso indevido de imagem sem consentimento é um crime contra a reserva da vida privada (Artigo 199.º do Código Penal português), punível com prisão até um ano ou multa.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Vale Tejo
    18-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região