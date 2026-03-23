Nos Riachos há um projecto que leva saúde mental para mais perto da população

A ULS Médio Tejo deu mais um passo no reforço da resposta em saúde mental com o início da actividade da Equipa Comunitária de Saúde Mental Oeste no Centro de Saúde de Riachos. A nova valência alarga a capacidade de acompanhamento no território e traduz uma mudança de modelo, deixando os cuidados de estar excessivamente concentrados no Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, para passarem a ter uma presença mais efectiva junto das comunidades. A nova equipa assegura presença semanal em Riachos, mantém consultas quinzenais no Centro de Saúde de Alcanena e garante ainda intervenção domiciliária sempre que a situação clínica o justifique. O objectivo é facilitar o acesso da população ao acompanhamento clínico e psicossocial, numa área que tem sido apontada como prioritária.

Segundo a ULS Médio Tejo, esta abordagem pretende promover um acompanhamento mais próximo, continuado e humanizado, realizado no contexto de vida dos utentes, envolvendo não só os próprios como também as famílias e os recursos locais. Em paralelo, a Equipa Comunitária de Saúde Mental Este desenvolve actividade na Unidade de Saúde Familiar Beira Tejo, em Abrantes, estando ainda prevista a sua instalação na USF D. Francisco de Almeida, na mesma cidade, após a conclusão de obras de beneficiação apontada para o Verão.

O desenvolvimento destas equipas enquadra-se numa estratégia iniciada em 2021, quando a ULS Médio Tejo criou a Equipa Comunitária de Saúde Mental de Ourém, no âmbito da implementação nacional de dez projectos-piloto nesta área. O processo ganhou novo fôlego em Fevereiro de 2024, com a integração da ULS Médio Tejo no projecto-piloto nacional do Centro de Responsabilidade Integrado (CRI) de Saúde Mental. Para Luísa Delgado, directora do Departamento de Saúde Mental da ULS Médio Tejo, este modelo representa uma mudança profunda na forma de prestar cuidados. A responsável sublinha que “a saúde mental não se faz apenas no hospital”, defendendo a importância da intervenção na comunidade, em articulação com os cuidados de saúde primários e os recursos locais, permitindo prevenir crises e apoiar as famílias.

Também Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo, considera que esta aposta responde a uma visão de serviços “mais próximos das pessoas, mais integrados no território e mais capazes de responder às necessidades reais da população”. Actualmente, a ULS Médio Tejo conta com quatro Equipas Comunitárias de Saúde Mental organizadas por sectores territoriais, abrangendo 12 concelhos e cerca de 214 mil habitantes, incluindo o concelho de Ourém.