Vila Franca de Xira recebe II Open Day da Saúde com rastreios e palestras gratuitas

No próximo dia 7 de Abril, data em que se assinala o Dia Mundial da Saúde, o Campus de Saúde da Misericórdia Vila Franca de Xira promove o II Open Day da Saúde. A iniciativa terá lugar no Museu do Neo-Realismo, na cidade de Vila Franca de Xira, e pretende sensibilizar a população para a importância da prevenção e dos cuidados de saúde.

O evento é organizado em parceria com o Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira e a ULS Estuário do Tejo, contando com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira, da ABEI – Associação para o Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira e dos SMAS de Vila Franca de Xira.

A programação divide-se em dois momentos distintos. Durante a manhã, entre as 10h00 e as 13h00, realizam-se vários rastreios gratuitos, incluindo avaliação do equilíbrio, rastreio do risco cardiovascular, sessões sobre higiene das mãos (“Missão: Mãos Limpas”), saúde respiratória (“Sopra & Respira”), saúde mental (“Cabeça Cheia”) e ainda o despiste do cancro da pele através do método ABCDE do melanoma.

Da parte da tarde, entre as 14h30 e as 17h00, decorrem as “Health Talks”, com intervenções de vários especialistas. Entre os temas em destaque estão “VFX Activa: O Papel da Comunidade na Gestão da Diabetes”, apresentado por João Guerra, director clínico do Campus da Saúde da Misericórdia; “A Prevenção começa em mim”, pelas enfermeiras Eugénia Pedro e Rita André da ULS Estuário do Tejo e a sessão sobre saúde mental em idosos e crianças, com Viviana Reis e Armando Afonso, psicólogos do Campus da Saúde e da ABEI.

O risco cardiovascular será também abordado numa perspectiva clínica e nutricional por Pedro Jerónimo de Sousa, cardiologista e director clínico do Hospital da Luz Clínica de VFX e Joana Hayes, nutricionista da mesma unidade.

A participação é gratuita e não requer inscrição prévia, estando aberta a toda a comunidade. A organização convida a população a visitar o evento, reforçando a importância da literacia em saúde e da adopção de hábitos preventivos no dia a dia.