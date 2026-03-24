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Sociedade | 24-03-2026 10:00

Cartaxo ganha cursos técnicos superiores para aproximar ensino e emprego

computador ensino online
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Cartaxo vai passar a ter formação técnica superior no concelho, com a criação de dois novos cursos nas áreas de Marketing Digital e Gestão de Negócios, numa aposta que pretende aproximar a escola das empresas e dar resposta às necessidades do mercado de trabalho local.

O concelho do Cartaxo vai passar a contar, já no próximo ano lectivo, com dois cursos técnicos superiores profissionais (TeSP), numa aposta que pretende fixar talento, responder às necessidades das empresas e reforçar a qualificação da população. Os novos cursos, nas áreas de Marketing Digital e Gestão de Negócios, surgem ao abrigo de um protocolo celebrado entre a Associação Movimento Empresarial do Concelho do Cartaxo e o Instituto Politécnico de Santarém. As formações conferem qualificação de nível 5 e incluem estágio em contexto empresarial, numa ligação directa ao tecido económico local.
Segundo a autarquia, esta oferta formativa dirige-se tanto a jovens que queiram prosseguir estudos como a profissionais no activo que pretendam actualizar competências ou melhorar o seu percurso profissional. O objectivo passa por dar uma resposta mais ajustada ao mercado de trabalho e criar melhores condições de empregabilidade no concelho. A criação destes cursos representa também um reforço da oferta de ensino pós-secundário no Cartaxo, evitando a deslocação de muitos estudantes para outros concelhos e contribuindo, ao mesmo tempo, para o desenvolvimento económico local.

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