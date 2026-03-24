Sociedade | 24-03-2026 15:00
Colheita de sangue na Escola Secundária do Forte da Casa
Iniciativa está marcada para 26 de Março, entre as 9h00 e as 13h00.
A Escola Secundária Forte da Casa vai receber uma colheita de sangue, em parceria com a Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria e com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação.
A iniciativa decorrerá no dia 26 de Março, entre as 9h00 e as 13h00, e tem como objectivo reforçar as reservas nacionais de sangue, contando com a participação da comunidade escolar e local.
A associação apela à mobilização da população, recordando que há sempre doentes a necessitar de sangue.
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