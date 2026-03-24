uma parceria com o Jornal Expresso
24/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 24-03-2026 18:00

Coruche assinala 513 anos do Foral Manuelino com apresentação de obra histórica

Coruche assinala 513 anos do Foral Manuelino com apresentação de obra histórica
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa inclui sessões para alunos, apresentação pública e recriação de ambiente medieval no Museu Municipal.

O Município de Coruche assinala o Dia Nacional dos Centros Históricos e os 513 anos da outorga do Foral Manuelino de 1513 com a apresentação do livro “O Foral Novo ou Manuelino de Coruche de 1513 - Estudo, investigação, recolha de documentação e transcrição”, da autoria de José António Martins. A iniciativa decorre nos dias 27 e 28 de Março, com organização conjunta da autarquia e do Museu Municipal de Coruche, e sessões moderadas pelo professor de História João Martins.
O programa contempla, no dia 27 de Março, uma sessão dirigida a alunos do ensino secundário, no auditório da Escola Secundária de Coruche. Já no dia 28, pelas 15h30, realiza-se a apresentação pública da obra no Auditório do Museu Municipal de Coruche. Ao longo desse dia, o pátio do museu recebe ainda actividades de animação com jogos tradicionais portugueses e jogos medievais, dinamizados pelo grupo Tokajogar, entre as 10h30 e as 18h00.
A obra, editada pela Câmara Municipal de Coruche, reúne um estudo histórico, a recolha documental e a transcrição do diploma régio concedido por D. Manuel I a 28 de Março de 1513. Este documento, considerado estruturante da organização administrativa e económica da vila, permite compreender o quotidiano, as actividades e os modos de vida no território há mais de cinco séculos.
Integrado no processo de reforma dos forais promovido pela Coroa no início do século XVI, o Foral Manuelino de Coruche veio rever e uniformizar diplomas anteriores, actualizando normas fiscais, direitos e deveres das populações e reorganizando as relações entre o poder régio e os concelhos. Reformulou, entre outros, disposições do foral concedido por D. Afonso Henriques em 1182.
O livro resulta do trabalho de investigação do historiador José António Martins, que reúne o enquadramento histórico do documento, a análise da sua estrutura e a reprodução textual do diploma, apresentando tanto a versão original como uma versão em português corrente, facilitando a sua leitura pelo público contemporâneo.
A iniciativa inclui ainda momentos de contacto com a comunidade escolar, nomeadamente a distribuição de exemplares da obra aos alunos participantes na sessão de 27 de Março. No dia seguinte, data que assinala a outorga do Foral, o autor apresenta os principais resultados da investigação ao público.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Vale Tejo
    18-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região