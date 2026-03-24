Coruche assinala 513 anos do Foral Manuelino com apresentação de obra histórica

O Município de Coruche assinala o Dia Nacional dos Centros Históricos e os 513 anos da outorga do Foral Manuelino de 1513 com a apresentação do livro “O Foral Novo ou Manuelino de Coruche de 1513 - Estudo, investigação, recolha de documentação e transcrição”, da autoria de José António Martins. A iniciativa decorre nos dias 27 e 28 de Março, com organização conjunta da autarquia e do Museu Municipal de Coruche, e sessões moderadas pelo professor de História João Martins.

O programa contempla, no dia 27 de Março, uma sessão dirigida a alunos do ensino secundário, no auditório da Escola Secundária de Coruche. Já no dia 28, pelas 15h30, realiza-se a apresentação pública da obra no Auditório do Museu Municipal de Coruche. Ao longo desse dia, o pátio do museu recebe ainda actividades de animação com jogos tradicionais portugueses e jogos medievais, dinamizados pelo grupo Tokajogar, entre as 10h30 e as 18h00.

A obra, editada pela Câmara Municipal de Coruche, reúne um estudo histórico, a recolha documental e a transcrição do diploma régio concedido por D. Manuel I a 28 de Março de 1513. Este documento, considerado estruturante da organização administrativa e económica da vila, permite compreender o quotidiano, as actividades e os modos de vida no território há mais de cinco séculos.

Integrado no processo de reforma dos forais promovido pela Coroa no início do século XVI, o Foral Manuelino de Coruche veio rever e uniformizar diplomas anteriores, actualizando normas fiscais, direitos e deveres das populações e reorganizando as relações entre o poder régio e os concelhos. Reformulou, entre outros, disposições do foral concedido por D. Afonso Henriques em 1182.

O livro resulta do trabalho de investigação do historiador José António Martins, que reúne o enquadramento histórico do documento, a análise da sua estrutura e a reprodução textual do diploma, apresentando tanto a versão original como uma versão em português corrente, facilitando a sua leitura pelo público contemporâneo.

A iniciativa inclui ainda momentos de contacto com a comunidade escolar, nomeadamente a distribuição de exemplares da obra aos alunos participantes na sessão de 27 de Março. No dia seguinte, data que assinala a outorga do Foral, o autor apresenta os principais resultados da investigação ao público.