Ex-autarcas em Santarém criam cooperativa de habitação

Várias figuras ligadas à actividade política e associativa em Santarém e na região estão entre os 27 fundadores da Cooperativa de Habitação UrbisJovem, constituída no dia 10 de Março no Cartório Notarial de Almeirim. O presidente da direcção é José Arruda, conhecido militante socialista e amigo próximo do novo Presidente da República António José Seguro, que é há muitos anos secretário-geral da Associação de Municípios Portugueses do Vinho e presidente da delegação distrital de Santarém da SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social.

José Arruda tem como parceiros neste novo projecto pessoas de diferentes quadrantes político-partidários com experiência autárquica, alguns deles que estiveram com ele na cooperativa de habitação Habijovem, que na década de 90 construiu uma centena de fogos no bairro de São Domingos, em Santarém. Luís Arrais (ex-presidente da Junta de São Nicolau, em Santarém, pelo PSD e actual presidente da Federação de Ginástica de Portugal); Vítor Varejão (ex-eleito do PSD na Assembleia Municipal de Santarém e dirigente da Associação de Ginástica de Santarém); Carlos Catalão (ex-autarca do PS na Assembleia Municipal de Santarém e na União de Freguesias da Cidade de Santarém); e Paulo Chora (dirigente da Associação de Ginástica de Santarém e ex-eleito da CDU e do BE na Assembleia Municipal de Santarém).

A assembleia geral da Urbisjovem será presidida por Paulo Neves, que foi presidente da Habijovem Algarve, enquanto o conselho fiscal será presidido por Horácio Pina Prata , antigo presidente da Habijovem Coimbra e de Seia. A criação da Urbisjovem surge num contexto em que o acesso à habitação se tornou um dos maiores desafios para os jovens em Portugal, diz a cooperativa em comunicado, onde informa que, numa primeira fase, irá organizar um conjunto de conferências em várias regiões do país, com o objectivo de promover o debate e apresentar novas soluções para o problema da habitação jovem em Portugal.

Os “malucos” das Habijovem

“40 anos depois, estou a tentar repetir a história, contribuindo, com ‘mais malucos’, (das então Habijovem), para a constituição notarial, hoje, de uma Cooperativa, na expectativa de vir a apoiar os meus filhos e outros, para ajudar no acesso à sua primeira habitação (se quiserem), como eu e os meus irmãos conseguimos nesses tempos. Veremos se somos capazes outra vez. Um pequeno passo que pode fazer renascer soluções”, partilhou José Arruda nas suas redes sociais.

Recorde-se que a Habijovem/Santarém – Habitação e Construção C.R.L. cooperativa de habitação sediada em Santarém, foi constituída em 1990 com o objectivo de promover a construção de casas a preços controlados, sobretudo destinadas a jovens e famílias com menor capacidade financeira. Foi uma das primeiras iniciativas locais de habitação cooperativa em Santarém. Em 1989 lançou um projecto de construção de habitação a preços controlados para jovens, aproveitando uma linha de crédito bonificado disponível na época. O projecto materializou-se em 1994, quando foram concluídos os edifícios e entregues os apartamentos. No total foram construídos cem apartamentos no bairro de São Domingos, em Santarém. Esse conjunto habitacional ficou conhecido localmente como Praceta Habijovem, onde ainda existem edifícios associados ao projecto.