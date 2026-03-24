Freguesia de Pernes distinguiu Ricardo Gonçalves e Joaquim Neto

A Junta de Freguesia de Pernes homenageou o ex-presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e o ex-presidente da Assembleia Municipal de Santarém, Joaquim Neto, pelo contributo na definição dos novos limites territoriais da freguesia.

A Junta de Freguesia de Pernes homenageou no domingo, 22 de Março, o ex-presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e o ex-presidente da Assembleia Municipal de Santarém, Joaquim Neto, pelo contributo na definição dos novos limites territoriais da freguesia. A cerimónia contou com a presença do presidente da Junta de Pernes, Raúl Violante, do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, do presidente da Assembleia Municipal de Santarém, Gustavo Reis, da presidente do executivo da União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém, Guida Botequim, e do presidente da Junta de São Vicente do Paúl, Nuno Carriço, entre outras personalidades.