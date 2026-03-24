Munícipe pede mais lares para idosos e alerta para impacto do novo aeroporto em Benavente

O munícipe João Matos manifestou preocupação com a falta de respostas para a população idosa no concelho de Benavente, considerando que o debate público tem estado demasiado centrado na necessidade de creches e pouco atento às necessidades da terceira idade.

Na intervenção dirigida à presidente e aos vereadores, o munícipe, que reside na Barrosa, sublinhou que muitos idosos viveram décadas a contribuir para o desenvolvimento do território e não devem ser “abandonados ou deixados ao Deus dará”, defendendo a construção de lares que garantam qualidade de vida na velhice. Para João Matos, que é reformado e dedicou grande parte da vida à banca, essas respostas podem resultar de iniciativas públicas, privadas, municipais ou de parcerias institucionais.

O interveniente, que é apaixonado pela cozinha e a culinária, tendo mesmo sido um dos membros fundadores da Confraria do Arroz Carolino, entretanto extinta, e participado numa edição do programa televisivo Masterchef Portugal, alertou ainda para os desafios que poderão surgir com a construção do futuro aeroporto Luís de Camões, considerando que o concelho poderá não estar preparado para o impacto de uma obra dessa dimensão. Na sua opinião, a chegada de milhares de trabalhadores, muitos deles imigrantes acompanhados pelas famílias, poderá aumentar a pressão sobre áreas como saúde, habitação, escolas, creches e estruturas de apoio à população idosa.

Como exemplo de possível solução, apontou um terreno na Maxoqueira, pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Benavente, que, segundo afirmou, reúne condições para acolher um lar para idosos e uma creche. João Matos recordou que a instituição chegou a manifestar, em 2010, a intenção de desenvolver um projecto naquele local, defendendo que um investimento dessa natureza poderia resultar de parcerias entre a Santa Casa, o município, a Segurança Social, o Governo, entidades privadas e fundos europeus.

A presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira, referiu que o tema da terceira idade tem sido acompanhado pelo município e que recentemente reuniu com a directora regional da Segurança Social no Centro de Bem-Estar Social de Santo Estêvão, onde foi abordada a possibilidade de ali criar uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas.

A autarca concordou que o terreno da antiga RARET, na Maxoqueira, apresenta condições favoráveis para a instalação de um lar ou de uma creche, mas salientou a importância de existirem projectos devidamente elaborados que permitam apresentar candidaturas a programas de financiamento, como o Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES).

Sónia Ferreira recordou que a possibilidade de construção de um lar naquele terreno já tinha sido discutida no passado, processo que remonta a 2009, e que chegou a contar com um apoio residual da autarquia, mas que acabou por não avançar.

Segundo a autarca, o município está disponível para apoiar, numa primeira fase, o desenvolvimento de projectos que permitam aproveitar futuras oportunidades de financiamento, admitindo que nos próximos dois anos possam surgir novos programas semelhantes ao PARES, o que torna essencial que as candidaturas estejam preparadas para submissão imediata.