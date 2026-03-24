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Sociedade | 24-03-2026 10:40

Piscinas de Torres Novas encerradas por avaria de equipamento

Piscinas de Torres Novas encerradas por avaria de equipamento
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Avaria de equipamento de extracção obrigou ao encerramento do equipamento que foi recentemente alvo de obras de requalificação.

As Piscinas Municipais Fernando Cunha, em Torres Novas, voltam a estar temporariamente encerradas, agora por causa da avaria de um equipamento de extracção de humidade, revelou o presidente do município, José Trincão Marques, na reunião do executivo de 23 de Março.

De acordo com o autarca socialista trata-se de uma máquina instalada há cerca de três anos que já não se encontra na garantia e cuja avaria ainda não foi possível de resolver apesar do empenho de vários técnicos da marca.

Reconhecendo que o encerramento temporário prejudica os atletas de competição que utilizam aquelas piscinas para treinar, assim como os que a usam para aprendizagem e manutenção, José Trincão Marques explicou que a infraestrutura não pode funcionar até a avaria ser resolvida porque o “cloro fica suspenso no ar e causa irritação nas vias respiratórias”.

Depois de ter estado encerrada para obras de requalificação e ampliação a piscina municipal esteve encerrada em Dezembro último devido à presença da bactéria legionella.

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