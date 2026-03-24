Politécnico de Santarém abre portas ao emprego

A Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Politécnico de Santarém recebeu na quarta-feira, 12 de Março, a feira de emprego INTEGRA, uma iniciativa criada para aproximar os estudantes finalistas das empresas e entidades empregadoras da região. Num ambiente de networking informal, o evento juntou alunos e representantes de vários sectores, do produtivo ao tecnológico e social, com o objectivo de facilitar o contacto directo entre quem procura uma oportunidade e quem precisa de talento qualificado. Ao longo de todo o dia passaram pela feira várias empresas e entidades. A INTEGRA pretendeu funcionar como uma ponte entre a formação ministrada pelo Politécnico e as necessidades concretas do mercado de trabalho, permitindo aos estudantes apresentar projectos de estágio, estabelecer contactos e explorar oportunidades de emprego.

Para João Moutão, presidente do Politécnico de Santarém, a iniciativa enquadra-se numa estratégia de ligação efectiva entre o ensino superior e o tecido empresarial da região. O responsável sublinhou que a feira permitiu mostrar às empresas “o talento” que existe na instituição, defendendo que o objectivo passa por criar um verdadeiro ponto de encontro entre as motivações dos estudantes e aquilo que os empregadores procuram. João Moutão destacou ainda a taxa de empregabilidade superior a 98% dos diplomados nos primeiros seis meses após a conclusão dos cursos, apontando esse indicador como reflexo da qualidade da formação e da proximidade ao mercado de trabalho.

Também os estudantes reconhecem utilidade à iniciativa. João Lagreira, de 20 anos, aluno de Contabilidade e Fiscalidade e membro da Associação de Estudantes, considera que a INTEGRA tem um valor prático importante, ao ajudar os alunos a perceber melhor a realidade do mercado laboral e a criar oportunidades concretas de integração profissional. O estudante aproveitou mesmo a ocasião para contactar empresas com vista à realização de um estágio curricular. A Associação de Estudantes colaborou na promoção e organização da feira, marcando presença na recepção aos participantes durante todo o dia.