Três dezenas de trabalhadores dormem em anexo de restaurante em Santarém

Uma operação nocturna da PSP de Santarém num restaurante situado na zona industrial de Santarém trouxe a público uma realidade habitualmente vivida nos grandes centros urbanos. Cerca de três dezenas de trabalhadores estão, segundo apurou O MIRANTE junto de fonte policial, a pernoitar num anexo do estabelecimento, em condições consideradas pouco dignas, sobretudo ao nível do espaço disponível e da separação entre o local de descanso e a área onde são servidas refeições. O caso levanta dúvidas sobre situações de promiscuidade laboral e habitacional que continuam a existir.

A acção policial decorreu durante a última semana, de noite, e mobilizou dezenas de elementos da PSP de Santarém. A dimensão da operação demonstra que as autoridades encararam a situação com seriedade, perante indícios que justificavam uma intervenção no local. Segundo foi possível apurar, os trabalhadores estariam instalados num anexo contíguo ao edifício principal do restaurante, onde funciona o buffet, num cenário que suscita preocupações não apenas do ponto de vista da dignidade humana, mas também em matéria de salubridade, segurança e condições mínimas de habitabilidade. A proximidade entre o espaço de repouso dos trabalhadores e a zona de restauração é o aspecto considerado mais grave. Mesmo sem serem ainda conhecidos, em detalhe, os contornos legais da situação, o que está em causa é o facto de existirem dezenas de pessoas a dormir em instalações de dimensão muito reduzida onde praticamente só cabe um colchão, para além de não existirem instalações sanitárias adequadas para o elevado número de pessoas.

O MIRANTE soube, entretanto, que, após a operação policial, a empresa terá realizado alterações no local, nomeadamente ao nível da separação física entre o anexo e o restaurante onde são servidas as refeições. Ainda assim fica por esclarecer se essas alterações resolvem o essencial da questão: as condições em que vivem os trabalhadores.

Até ao fecho desta edição, não foi possível obter uma posição oficial da PSP. O MIRANTE contactou o gabinete de relações públicas do Comando Distrital de Santarém, mas não recebeu qualquer resposta.