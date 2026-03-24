ULS Médio Tejo avança com equipa especializada para combater obesidade

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo criou uma equipa multidisciplinar para reforçar a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento da obesidade, numa resposta que pretende ser mais articulada, próxima e eficaz para uma doença com forte impacto na saúde pública. A nova Equipa Multidisciplinar da Obesidade junta profissionais de medicina geral e familiar, medicina interna, cirurgia geral, nutrição, psicologia e enfermagem, abrangendo vários níveis de cuidados, desde os centros de saúde ao hospital. O objectivo é garantir uma abordagem integrada e personalizada, adaptada às necessidades de cada doente.

Citada em comunicado, a coordenadora da equipa, Cristina Gonçalves, sublinha que a obesidade “não é uma questão de falta de vontade”, mas sim “uma doença crónica, complexa e muitas vezes marcada por sofrimento silencioso, estigma e atraso no acesso a cuidados adequados”. A responsável, que dirige o Serviço de Diabetes e Obesidade da ULS Médio Tejo, instalado no Hospital de Tomar, defende que esta estrutura nasce para dar uma resposta clínica “verdadeiramente integrada”, assente no conhecimento e no respeito pela pessoa. Segundo a ULS, a criação da equipa enquadra-se na aplicação do Programa Nacional de Prevenção e Gestão da Obesidade e do Percurso de Cuidados Integrados para a Pessoa com Obesidade no SNS. A articulação entre cuidados hospitalares e cuidados de saúde primários deverá facilitar o encaminhamento dos utentes para tratamento não cirúrgico ou cirúrgico, sempre que tal se justifique.

O presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo, Casimiro Ramos, considera que esta nova valência representa “um passo importante” no reforço da resposta do Serviço Nacional de Saúde, defendendo que o trabalho multidisciplinar é essencial para garantir cuidados mais eficazes e próximos das populações.