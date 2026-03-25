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Sociedade | 25-03-2026 18:00

Alenquer aprova moção para regresso da PPP ao Hospital Vila Franca de Xira

Alenquer aprova moção para regresso da PPP ao Hospital Vila Franca de Xira
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Moção apresentada pelos vereadores do PSD recomenda regresso de uma parceria público-privada na gestão do Hospital Vila Franca de Xira.

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou uma moção apresentada pelos vereadores do PSD que recomenda ao Governo o início do procedimento para o regresso a uma parceria público-privada (PPP) na gestão do Hospital Vila Franca de Xira.
A moção foi aprovada com os votos do PSD, do Chega e do vereador independente, registando-se a abstenção dos três eleitos do executivo do PS.
O documento defende ainda a reabertura das urgências obstétrica, pediátrica e de adultos, bem como a recuperação dos indicadores de desempenho existentes aquando da PPP. Segundo a moção, o encerramento daquelas urgências, afectando cerca de 250 mil habitantes, “resulta de um processo de declínio progressivo dos serviços” após o fim da PPP, em 2019.
“A falta de um modelo eficaz de gestão, a ausência de investimento e a incapacidade de reter profissionais geraram a deterioração dos tempos de espera, a redução da capacidade cirúrgica, o agravamento das listas de espera, a fragilidade organizacional crescente, a perda da qualidade assistencial, a queda contínua dos indicadores de desempenho e da satisfação dos utentes.”
A concentração das urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Vila Franca de Xira e de Loures entrou em vigor no dia 16 de Março, no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

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