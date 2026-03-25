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Sociedade | 25-03-2026 15:57

Ameaçou agentes em Alverca por não ter documentos

Ameaçou agentes em Alverca por não ter documentos
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Condutor acabou detido por se recusar a fazer o teste do álcool.

Um homem de 44 anos, visivelmente alterado, foi detido pela PSP em Alverca no dia 21 de Março por um crime de desobediência, no âmbito de uma acção de fiscalização rodoviária. Durante a operação, os agentes abordaram uma viatura para inspecção do condutor. Questionado sobre a documentação, o suspeito alegou não a possuir e tentou, de forma deliberada, frustrar a fiscalização, recorrendo a sucessivas chamadas telefónicas. Segundo a PSP, no momento de realizar o teste qualitativo de álcool no sangue, o homem recusou-se reiteradamente a colaborar, mesmo após ter sido alertado de que essa recusa constituía crime de desobediência e implicaria a proibição de conduzir. A situação agravou-se quando o indivíduo começou a proferir injúrias e ameaças contra os polícias presentes. Diante do comportamento de desobediência, insultos e ameaças, os agentes procederam à detenção do condutor. Foi notificado para comparecer perante os tribunais para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

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