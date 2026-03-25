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Sociedade | 25-03-2026 12:07

Azambuja lança o desafio: apague as luzes na Hora do Planeta

Azambuja lança o desafio: apague as luzes na Hora do Planeta
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Município apela à participação dos munícipes na Hora do Planeta, no sábado, 28 de Março, às 20h30.

A Câmara de Azambuja convida os munícipes daquele concelho a, no sábado, 28 de Março, às 20h30, participar no evento mundial Hora do Planeta, uma iniciativa promovida pela World Wide Fund for Nature (WWF) que tem como objectivo sensibilizar a população para as alterações climáticas e promover a sustentabilidade ambiental.

A iniciativa, que ocorre anualmente, incentiva pessoas, empresas e instituições a apagarem as luzes durante 60 minutos, entre as 20h30 e as 21h30, num gesto simbólico de preocupação com o planeta.

“Na Hora do Planeta, cada gesto conta. Durante 60 minutos, junte-se a milhões de pessoas em todo o mundo e mostre que se importa com o futuro do nosso planeta”, escreve a autarquia.

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