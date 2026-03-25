Bombeiros de Tomar enfrentaram fogo em subestação eléctrica de Castelo do Bode

Os Bombeiros do Município de Tomar foram chamados a combater um incêndio num posto de transformação da conhecida Subestação do Zêzere, em Castelo do Bode, na freguesia de São Pedro. O alerta foi dado pelas 5h00 da manhã da segunda-feira, 24 de Março, mobilizando 14 operacionais. Foi necessário criar um perímetro de segurança por parte dos técnicos da EDP, devido à alta voltagem existente no local, só depois podendo os bombeiros avançar para o combate às chamas.

A operação foi realizada com recurso a água e espuma, num contexto de elevada perigosidade. Ainda assim, a intervenção revelou-se bem-sucedida, evitando consequências mais graves. Além dos danos estruturais registados, não há feridos a lamentar. A Guarda Nacional Republicana também esteve no local e tomou conta da ocorrência.