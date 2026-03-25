Cerimónias militares condicionam trânsito durante dois dias em Santarém

Sexta e sábado o trânsito e o estacionamento vão ter algumas restrições no centro da cidade de Santarém.

A Câmara de Santarém informou que, no âmbito das Cerimónias Militares de Apresentação das Forças Armadas Portuguesas ao Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, vão verificar-se condicionamentos de trânsito na cidade, nos dias 𝟮𝟳 𝗲 𝟮𝟴 𝗱𝗲 Março.

Durante esses dias, haverá cortes e restrições à circulação rodoviária, bem como condicionamentos ao estacionamento em várias artérias da cidade, sobretudo no período da manhã.

As alterações são as seguintes: Suspensão da circulação rodoviária, no período entre as 08h00 e as 13h00, na Avenida do Brasil, em ambos os sentidos de trânsito; Suspensão parcial da circulação rodoviária, no período entre as 08h00 e as 13h00, nas rotundas do Largo Cândido dos Reis e Círculo Cultural Scalabitano; Suspensão da circulação rodoviária, no período entre as 08h00 e as 13h00, nas ruas Dr. Teixeira Guedes, Reitor Pedro Calmon e Pedro Canavarro; Suspensão da circulação rodoviária, no período entre as 08h00 e as 13h00, na Avenida José Saramago; Suspensão da circulação rodoviária, no período entre as 08h00 e as 13h00, no troço da Avenida 25 de Abril, compreendido entre a Rua do Regimento da Artilharia n.º 6 e a Avenida do Brasil; Suspensão parcial da circulação rodoviária, no período entre as 08h00 e as 13h00, no Largo Comendador Paulino da Cunha e Silva, no troço compreendido entre a Avenida 25 de Abril e a Rua Capitão António Montez; Suspensão da circulação rodoviária, no período entre as 08h00 e as 14h00, na Rua Ex-Combatentes do Ultramar; Suspensão da circulação rodoviária e interdição de estacionamento, no período entre as 08h00 de dia 27 de março e as 13h00 de dia 28 de março, no arruamento de acesso ao Jardim dos Cravos.

Vai também verificar-se interdição de estacionamento, no período entre as 18h00 do dia 27 e as 14h00 de dia 28 de março, na Rua dos Ex-Combatentes do Ultramar; nas bolsas de estacionamento, no período entre as 18h00 do dia 26 de março e as 14h00 do dia 28 de março, na Rua Dr. António José de Almeida; no período entre as 07H00 do dia 26 de março e as 14h00 do dia 28 de março no Largo Comendador Paulino da Cunha e Silva (Parque do Choupal).

Também vai acontecer a interdição de circulação de veículos automóveis pesados no acesso à cidade de Santarém, pela Avenida Escola Prática de Cavalaria/EN 3(D) (nó de ligação “Quatro Varas”). O percurso alternativo de acesso ao centro da cidade de Santarém far-se-á pela Variante à EN3 (Circular Urbana D. Luís I), entre as 08h00 e as 13h00.

A Câmara de Santarém recomenda a todos os munícipes que planeiem antecipadamente as suas deslocações e utilizem, sempre que possível, percursos alternativos.