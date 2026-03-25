Conduzia alcoolizado em VFX e causou acidente

Um homem de 49 anos, que conduzia embriagado, foi detido pela Polícia de Segurança Pública depois de se envolver num acidente de viação. A detenção ocorreu no dia 20 de Fevereiro. Segundo a PSP, após o acidente, as autoridades procederam à fiscalização do condutor, realizando as diligências no âmbito da fiscalização rodoviária. No decorrer da acção, o indivíduo foi submetido ao teste de alcoolemia, tendo acusado uma Taxa de Álcool no Sangue (TAS) de 2,21 g/l, um valor significativamente superior ao limite legal permitido. Perante o resultado obtido o homem foi de imediato detido pelas autoridades policiais e posteriormente notificado para comparecer perante a Autoridade Judiciária, para a realização do primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação das medidas de coação.