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Sociedade | 25-03-2026 15:56

Conduzia alcoolizado em VFX e causou acidente

Conduzia alcoolizado em VFX e causou acidente
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Condutores alcoolizados ao volante continuam a ser perigo no concelho de VFX. Polícia tem reforçado o patrulhamento na estrada.

Um homem de 49 anos, que conduzia embriagado, foi detido pela Polícia de Segurança Pública depois de se envolver num acidente de viação. A detenção ocorreu no dia 20 de Fevereiro. Segundo a PSP, após o acidente, as autoridades procederam à fiscalização do condutor, realizando as diligências no âmbito da fiscalização rodoviária. No decorrer da acção, o indivíduo foi submetido ao teste de alcoolemia, tendo acusado uma Taxa de Álcool no Sangue (TAS) de 2,21 g/l, um valor significativamente superior ao limite legal permitido. Perante o resultado obtido o homem foi de imediato detido pelas autoridades policiais e posteriormente notificado para comparecer perante a Autoridade Judiciária, para a realização do primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação das medidas de coação.

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