Helena Carreiras, nova reitora do ISCTE, cresceu e estudou em Tomar

Helena Carreiras é a nova reitora do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa para o mandato 2026-2030, cargo para o qual foi eleita a 23 de Fevereiro e em que tomou posse no dia 19 de Março. A escolha coloca à frente de uma das mais prestigiadas instituições de ensino superior do país, uma académica com percurso consolidado na universidade, na investigação e na vida pública. Helena Carreiras tem uma ligação pessoal forte a Tomar, cidade onde cresceu e estudou e que continua a marcar a sua vida.

Embora tenha nascido em Portalegre, em 1965, Helena Carreiras mudou-se ainda em criança para Tomar, onde viveu até aos 18 anos. Foi na cidade templária que fez grande parte do seu percurso escolar e onde, segundo a própria, encontrou um ambiente decisivo para a formação pessoal e intelectual. Numa entrevista dada há uns anos, recorda Tomar como “uma cidade fantástica para crescer”, sublinhando que foi ali que viveu dos 7 aos 18 anos e onde os pais continuavam a residir.

Licenciada em Sociologia pelo Iscte em 1987, mestre pela mesma instituição e doutorada em Ciências Sociais e Políticas pelo Instituto Universitário Europeu, em Florença, Helena Carreiras construiu uma carreira académica centrada nas áreas da Sociologia, Políticas Públicas e Metodologia de Pesquisa Social. É também investigadora do CIES-Iscte e destacou-se pelo trabalho nas áreas do género, defesa, segurança e relações civis-militares.

O seu nome ganhou maior projecção pública quando assumiu a direcção do Instituto da Defesa Nacional, entre 2019 e 2022, e, depois, o cargo de ministra da Defesa Nacional entre 2022 e 2024, tornando-se a primeira mulher a ocupar essa pasta em Portugal. Agora, regressa ao centro da vida académica com a reitoria do ISCTE, levando consigo um percurso de prestígio que tem raízes firmes em Tomar.