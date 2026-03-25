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Sociedade | 25-03-2026 15:00

Homem detido em Alenquer por abuso sexual de duas sobrinhas

preso algemas detido
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Abusos ocorreram em 2017 e foram denunciados na escola por uma das menores.

Um homem de 40 anos foi detido, na segunda-feira, por suspeita de ter abusado sexualmente de duas sobrinhas menores, em Alenquer.
Segundo a Polícia Judiciária (PJ), os alegados abusos às duas meninas, que, à data, tinham sete e 10 anos de idade, ocorreram em 2017, na casa do suspeito, em Alenquer.
A investigação da Judiciária teve origem numa comunicação efectuada pela GNR, após ter sido contactada pela escola frequentada por uma das menores, onde esta relatou o sucedido.
“Activada a Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Directoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, que dirige a investigação, foram recolhidos elementos probatórios que indiciam fortemente o suspeito da prática dos crimes”, refere a PJ, em comunicado.
O homem vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de medidas de coacção.

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