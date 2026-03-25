Homem detido em Alenquer por abuso sexual de duas sobrinhas

Um homem de 40 anos foi detido, na segunda-feira, por suspeita de ter abusado sexualmente de duas sobrinhas menores, em Alenquer.

Segundo a Polícia Judiciária (PJ), os alegados abusos às duas meninas, que, à data, tinham sete e 10 anos de idade, ocorreram em 2017, na casa do suspeito, em Alenquer.

A investigação da Judiciária teve origem numa comunicação efectuada pela GNR, após ter sido contactada pela escola frequentada por uma das menores, onde esta relatou o sucedido.

“Activada a Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Directoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, que dirige a investigação, foram recolhidos elementos probatórios que indiciam fortemente o suspeito da prática dos crimes”, refere a PJ, em comunicado.

O homem vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de medidas de coacção.