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Sociedade | 25-03-2026 13:57

Morreu o poeta e homem de cultura António Luís Roldão

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Velório a partir das três e meia da tarde de hoje, quarta-feira, 25 de Março, na Capela Mortuária de Vila Nova da Barquinha e funeral marcado para amanhã.

Faleceu no sábado, 22 de Março, Dia Mundial da Poesia, António Luís Roldão. Tinha 91 anos, era um cidadão ilustre de Vila Nova da Barquinha e uma figura marcante da vida cultural do concelho.

O velório decorre a partir das 15h30 de hoje, quarta-feira, na Capela Mortuária de Vila Nova da Barquinha e o funeral está marcado para amanhã, às 10h30, com missa de corpo presente na Igreja Matriz.

Nascido a 19 de Novembro de 1934, em Vila Nova da Barquinha, António Luís Roldão, escreveu poesia, foi músico, jornalista e historiador local, dirigente associativo e autarca. Recebeu a Medalha Municipal de Mérito Cultural – Grau Ouro, em 2009 e, em 2021, o município atribuiu o seu nome ao Arquivo Municipal.

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